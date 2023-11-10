МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об индексации тарифов на транспортировку нефти по системе "Транснефти" в 2024 году на 7,2 процента, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Инвесторы пока игнорируют снижение цен на нефть

Согласно документу, на эту величину индексируются ставки тарифов на услуги перевалки, слива, налива, приема и сдачи нефти в системе магистральных трубопроводов. Также вырастет стоимость услуг по диспетчеризации поставок нефти на НПЗ в России и странах ЕАЭС, диспетчеризации поставок нефти за пределы России и ЕАЭС.

Тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам будут проиндексированы тоже на 7,2 процента и будут установлены в следующем размере (рублей за 100 тонн на километр): АО "Транснефть — Сибирь" — 13,8563; "Транснефть — Западная Сибирь" — 17,3036; "Транснефть — Восток" — 24,9042; "Транснефть — Дальний Восток" — 24,9042; "Транснефть — Урал" — 21,6453; "Транснефть — Прикамье" — 24,0543; "Транснефть — Верхняя Волга" — 28,7023; "Транснефть — Приволга" — 22,5887; "Транснефть — Дружба" — 26,1742; "Черномортранснефть" — 36,0392; "Транснефть — Север" — 44,86; "Транснефть — Балтика" — 26,2135.

Сетевой тариф на транспортировку нефти по системе ВСТО на экспорт в Китай и через порт Козьмино будет проиндексирован на 7,2 процента, до 3372,98 рубля за тонну. Тарифы на прокачку по нефтепроводам "Куюмба — Тайшет" и "Заполярье — Пурпе" вырастут на эту же величину, до 869,72 и 547,09 рубля за тонну.

Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие десять лет исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5 процента, Банк России — в диапазоне 7-7,5 процента. С начала 2023 года тарифы "Транснефти" были проиндексированы на шесть процентов.