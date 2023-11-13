МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Необходимо увеличить до 20% минимальную планку продажи на бирже горюче-смазочных материалов (ГСМ) поставщиками, это укрепит системное снабжение регионов ГСМ, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. ФАС ожидает улучшения ситуации на рынке арматуры

"Ещё один рыночный механизм — увеличение объемов продаж горюче-смазочных материалов на бирже. Мы видим минимальную планку в 20% от общего объёма реализации. Участники рынка и процесса говорят, что это может стать реально действующим механизмом для более системного снабжения наших регионов горюче-смазочным материалом. Сейчас через биржу продаётся маленький объем", — сказал он.

Двойных рассказал, что когда в регионах стала наблюдаться сложная ситуация с ГСМ, государством были предприняты оперативные меры: так, например, планка обязательных продаж нефтепродуктов на бирже была увеличена до 15% по бензину и до 12,5% по дизельному топливу. Кроме того, были полностью восстановлены объёмы выплат нефтепереработчикам по топливному демпферу — ранее они были снижены в два раза, напомнил сенатор.

"Был введен запрет на экспорт дизельного топлива и автомобильного бензина, введена запретительная экспортная пошлина в 50 тысяч рублей за тонну для экспортеров нефтепродуктов, которые не являются производителями. <…> Нефтяным компаниям было рекомендовано обеспечить приоритет отгрузки топлива в адрес сельхозпроизводителей и принять меры по снижению цен на топливо в мелкооптовом сегменте", — подчеркнул Двойных.

Он добавил, что ряд мер сработал, но в подобных ситуациях необходимо действовать проактивно.

"Поэтому делаем выводы из ошибок, готовим комплексный ответ. Надеюсь, что подготовка к посевной кампании будет проведена в новом режиме, с расширенными полномочиями и понятным инструментарием", — заключил политик.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.