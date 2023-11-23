2023-11-23T15:26:20+03:00
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2023
https://1prime.ru/commodities/20231123/842354750.html
СПбМТСБ заключила соглашение о товарных экспортных индикаторах
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) заключила соглашение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Федеральной... ПРАЙМ, 23.11.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) заключила соглашение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Федеральной таможенной службой (ФТС) России о формировании прозрачных экспортных индикаторов на ключевые товары, сообщила пресс-служба биржи.
"Подписано соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Федеральной таможенной службой и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей… Документ направлен на выполнение государственных задач по формированию прозрачных индикаторов на ключевые товары", — говорится в сообщении.
"В рамках документа предусматривается организация системы информационного обмена между биржей и ведомствами, он затронет данные о товарах, поставляемых на экспорт", — дополняет биржа.
СПбМТСБ будет получать информацию от ФТС и использовать ее в целях верификации данных при формировании внебиржевых индикаторов. В свою очередь, таможенная служба будет получать данные по внебиржевым договорам от ФАС России для управления рисками и усиления контроля таможенной стоимости экспортных товаров.