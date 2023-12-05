МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть для покупателей из Азии на январь впервые за семь месяцев, уменьшив их также для других регионов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. В США заявили о провале "потолка цен" на российскую нефть

"Ведущий экспортер нефти, Саудовская Аравия, во вторник 5 декабря понизил цену на свою основную марку нефти Arab Light для азиатских покупателей в январе впервые за семь месяцев", — пишет агентство, ссылаясь на осведомленные источники. Согласно данным агентства, цены были понижены на все марки (Extra Light, Light, Medium, Heavy) для всех регионов.

В частности, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,5 доллара за баррель. Таким образом, она будет на 3,5 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. При этом рынки ожидали сокращения стоимости нефти марки Arab Light на 1 доллар. Saudi Aramco также уменьшила стоимость марок Extra Light, Arab Medium и Arab Heavy для Азии.

Для потребителей из США цена в январе на Arab Light понижена на 0,3 доллара, с премией в 7,15 доллара по отношению к ASCI. Для северо-западной части Европы цены на Arab Light были сокращены на 2 доллара, таким образом, Arab Light с поставкой в январе продается на 2,9 доллара дороже ICE Brent. Для Средиземноморья цена на Arab Light была понижена также на 2 доллара, с поставкой в январе — на 2,4 доллара дороже ICE Brent.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.