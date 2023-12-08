МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы биржевых цен на газ в Европе и цен на нефть в мире в следующем году, следует из доклада агентства. Еврокомиссия понизила прогноз по экономическому росту в ЕС

"Fitch Ratings повысило свои прогнозы цен на нефть на 2024 год, что отражает продолжающийся жесткий контроль ОПЕК+ над предложением. Мы также повысили наши прогнозы цен (по индексу — прим. ред.) TTF на 2024 и 2026 годы, поскольку цены на европейском рынке газа, вероятно, останутся высокими в среднесрочной перспективе", — говорится в докладе агентства.

Теперь биржевые цены на газ в Европе, согласно ожиданиям Fitch, в следующем году составят 12 долларов за 1 тысячу кубических футов вместо 10 долларов прошлого прогноза, оценки на 2023 год и 2025 год остались без изменений — 13 долларов и 10 долларов соответственно. В то же время прогноз на 2026 год повышен сразу до 8 долларов с ожидавшихся ранее 5 долларов, сообщило агентство.

При этом ценовые прогнозы для газа на американском рынке сохранены: агентство ожидает, что цены на Henry Hub составят 2,8 доллара за тысячу кубических футов по итогам текущего года, затем в среднем 3,25 доллара в 2024 году, 3 доллара в 2025 году и 2,75 доллара в 2026 году.

Что касается нефти, то прогноз для нефти марки Brent повышен на текущий год до 82 долларов средней цены с 80 долларов за баррель, на 2024 год — до 80 долларов с 75 долларов, прогнозы на 2025-2026 годы сохранены на отметках 70 и 65 долларов соответственно.

Стоимость нефти WTI, как ожидается, составит по итогам текущего года 78 долларов, а не 75 долларов за баррель, как ожидалось ранее, в 2024 году — 75 долларов вместо 70 долларов, прогнозы на 2025 и 2026 годы сохранены (65 и 60 долларов соответственно).