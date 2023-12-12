МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером 12 декабря падают в среднем на четыре процента, цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 28 июня, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть упали после выхода данных США по инфляции

По состоянию на 21.03 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,89% — до 73,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 4,04%, до 68,44 доллара. Минутами ранее Brent падал ниже 73 долларов.

Падение цен начало стремительно развиваться после выхода данных по потребительским ценам в США. Так, годовая инфляция по итогам ноября составила 3,1% после 3,2% месяцем ранее. А в ноябре инфляция составила 0,1%, при том что в октябре динамика была нулевая.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель после публикации минэнерго США своих прогнозов по добыче и ценам на нефть. Так, министерство понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 82,4 доллара с 83,99 доллара за баррель.

Что касается добычи, минэнерго США незначительно повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года — на 30 тысяч баррелей в день, до 12,93 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,11 миллиона баррелей в день.

Новые опасения по поводу избыточного предложения и замедления спроса перевесили продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, сообщила порталу MarketWatch энергетическая команда StoneX в Канзас-Сити во главе с Алексом Ходсом (Alex Hodes).