2023-12-18T20:43:17+03:00
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2023-12-18T20:43:17+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231218/842602220.html
ЕС ужесточает контроль за ценовым "потолком" на нефть из России
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к... ПРАЙМ, 18.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, ес, потолок цен на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть, следует из заявления Совета ЕС.
12-й пакет санкций ЕС против России был официально утвержден в понедельник 18 декабря, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
"Совет ЕС решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране… чтобы можно было отслеживать их возможное использование для обхода запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов по цене выше потолка, установленного G7", — указывается в документе.
Сообщается также, что "Совет ЕС вводит более строгие правила соблюдения потолка цен, чтобы поддержать его исполнение и пресечь обход мер". Ожидается, что меры коснутся улучшения обмена информацией по выявлению "судов и организаций, осуществляющих обманные действия, такие как перегрузка с судна на судно, используемая для сокрытия происхождения или назначения груза".