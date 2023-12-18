БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть, следует из заявления Совета ЕС. Словакия сохранила возможность использовать нефть из России, заявил Фицо

12-й пакет санкций ЕС против России был официально утвержден в понедельник 18 декабря, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.

"Совет ЕС решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране… чтобы можно было отслеживать их возможное использование для обхода запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов по цене выше потолка, установленного G7", — указывается в документе.

Сообщается также, что "Совет ЕС вводит более строгие правила соблюдения потолка цен, чтобы поддержать его исполнение и пресечь обход мер". Ожидается, что меры коснутся улучшения обмена информацией по выявлению "судов и организаций, осуществляющих обманные действия, такие как перегрузка с судна на судно, используемая для сокрытия происхождения или назначения груза".