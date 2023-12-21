2023-12-21T15:19:40+03:00
2023-12-21T15:19:40+03:00
2023-12-21T15:19:40+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231221/842635731.html
Лавров отметил готовность России к большему числу поставок зерна в Тунис
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ТУНИС, 21 дек — ПРАЙМ. Россия готова к увеличению количества поставок зерна в Тунис, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции Лавров отметил... ПРАЙМ, 21.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, экспорт, зерно, тунис
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/60/841456085.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/60/841456085.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/60/841456084.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/60/841456084.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/60/841456072.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/60/841456072.jpg
https://1prime.ru/global/20231221/842635232.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТУНИС, 21 дек — ПРАЙМ. Россия готова к увеличению количества поставок зерна в Тунис, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В ходе пресс-конференции Лавров отметил заинтересованность тунисских властей в большем объеме экспорта российского зерна.
"Мы, как вы знаете, к этому готовы благодаря и труду наших аграриев, и погодным условиям у нас второй год подряд, даже третий год подряд очень высокий урожай. Не такой рекордный, как в прошлом году, но позволяющий нам обеспечить экспорт практически в рекордных объемах прошлого года", — указал Лавров.
Накануне Лавров посетил Марокко, где в городе Марракеш прошло заседание Российско-арабского форума сотрудничества. Затем он прилетел в Тунис с деловым визитом.