ТУНИС, 21 дек — ПРАЙМ. Россия готова к увеличению количества поставок зерна в Тунис, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров заявил о развитии сотрудничества России и Туниса

В ходе пресс-конференции Лавров отметил заинтересованность тунисских властей в большем объеме экспорта российского зерна.

"Мы, как вы знаете, к этому готовы благодаря и труду наших аграриев, и погодным условиям у нас второй год подряд, даже третий год подряд очень высокий урожай. Не такой рекордный, как в прошлом году, но позволяющий нам обеспечить экспорт практически в рекордных объемах прошлого года", — указал Лавров.

Накануне Лавров посетил Марокко, где в городе Марракеш прошло заседание Российско-арабского форума сотрудничества. Затем он прилетел в Тунис с деловым визитом.