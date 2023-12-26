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2023
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Цена нефти марки Brent впервые с 1 декабря превысила $81 за баррель
Товарно-сырьевые рынки
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Мировые цены на нефть ускорили рост почти до трех процентов, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 81 доллар, следует из данных торгов. По... ПРАЙМ, 26.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост почти до трех процентов, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 81 доллар, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,36%, до 80,66 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 1 декабря был выше 81 доллара. Февральские фьючерсы на WTI дорожают на 2,53%, до 75,42 доллара.
Трейдеры по-прежнему оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, напряженность там положительно сказывается на котировках нефти. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, с середины ноября неоднократно предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
В то же время, по словам аналитиков, на данный момент заметных перебоев с поставками пока не наблюдается.
"Отсутствие перебоев поставок нефти компенсирует… сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке", — приводит канал CNBC слова аналитика банка UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).