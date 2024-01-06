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Ирак планирует полностью прекратить импорт нефти в 2024 году
Товарно-сырьевые рынки
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Ирак планирует сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад. "В 2024... ПРАЙМ, 06.01.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, импорт, ирак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Ирак планирует сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
"В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки", — сказал представитель ведомства.
Ирак импортирует некоторые виды нефтепродуктов, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на местном рынке.
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани 1 апреля минувшего года заявил, что его правительство придает большое значение работе по повышению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов для отказа от импорта.