МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Величина дисконта на российскую нефть на мировых рынках, по оценке США, выросла на 40% после того, как Вашингтон начал усиливать контроль за применением введенного Западом потолка цен в октябре 2023 года, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского минфина. Дефицит бюджета США в декабре оказался больше прогноза

"Скидка на российскую сырую нефть на глобальных рынках увеличилась на 40% с тех пор, как США начали усиливать применения потолка цен на нефть в октябре", — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, говорившего на условиях анонимности, если в октябре скидка на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent составляла порядка 13 долларов за баррель, то в настоящее время она оценивается в 18,5 долларов.

Он добавил, что данное изменение является "значимым звеном к тому факту, что рынок является более восприимчивым к применению и соответствию действиям вокруг потолка цен".

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.