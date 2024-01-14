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Эксперт оценил влияние конфликта в Йемене на российский нефтяной экспорт
Товарно-сырьевые рынки
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В случае эскалации конфликта в Красном море и перекрытия судоходства экспорт российской нефти может пострадать, заявил эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов... ПРАЙМ, 14.01.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, красное море, российская нефть, экспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В случае эскалации конфликта в Красном море и перекрытия судоходства экспорт российской нефти может пострадать, заявил эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.
Родионов уточнил, что через Красное море идет до 80 процентов морских поставок российской нефти и нефтепродуктов в страны Азии. Если этот путь перекроют, российским судам придется плыть в обход Африки, это продлит срок доставки на две недели.
Именно российские нефтяные предприятия понесут больше всего убытков, так как упомянутый маршрут стал очень важен России после запрета на поставки ее энергоресурса в Евросоюз, указал эксперт.
Нефтяной экспорт Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии также может столкнуться с трудностями, в отличие от американского.
Ранее издание The Independent написало, что государства-члены Евросоюза продолжают закупать российскую нефть, но по рекордным ценам и через Индию.
Как сообщается, поставки "черного золота" из Индии в страны Евросоюза достигли исторического максимума, а импорт нефти из России в Дели в 2023 вырос более чем вдвое.