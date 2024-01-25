МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут на опасениях вокруг ситуации в Красном море, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Начало конца: кризис в Красном море наотмашь бьет по Европе

По состоянию на 14.21 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,31%, до 81,1 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,44%, до 76,19 доллара.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Красном море, где риск атак на танкеры угрожает поставкам нефти. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли.

"Поскольку проблемы вокруг Красного моря по-прежнему вызывают тревогу, макроэкономическому миру не потребовалось много усилий, чтобы немного покипеть в нефтяном котле", — сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Джон Эванс (John Evans).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что центробанк банк Китая ввел меры стимулирования экономики. Так, регулятор сообщил, что 5 февраля снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта. После этого основные китайские фондовые индексы подскочили примерно на 3% по итогам торгов.

"Стимулирование в любой форме со стороны Китая обычно тепло приветствуется на нефтяных рынках", — прокомментировал Эванс.