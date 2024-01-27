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2024
https://1prime.ru/commodities/20240127/842908857.html
Новак оценил влияние решений ОПЕК+ на мировой рынок нефти
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировой рынок нефти в данный момент сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. "Сейчас рынок сбалансирован благодаря... ПРАЙМ, 27.01.2024
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, опек, мировой рынок нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти в данный момент сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Сейчас рынок сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+. Ситуация контролируемая", — прокомментировал он текущее состояние мирового нефтяного рынка.
Он также добавил, что с января Россия начала углубление добровольного сокращения экспорта.
Более того, он отметил отсутствие проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию.