МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти в данный момент сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Россия готова обсуждать поставки газа в Европу через Украину, заявил Новак

"Сейчас рынок сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+. Ситуация контролируемая", — прокомментировал он текущее состояние мирового нефтяного рынка.

Он также добавил, что с января Россия начала углубление добровольного сокращения экспорта.

Более того, он отметил отсутствие проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию.