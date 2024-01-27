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Новак раскрыл, что лучше для рынка нефти
Товарно-сырьевые рынки
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Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя выход Анголы из ОПЕК, сказал журналистам, что чем больше стран консолидируют усилия, тем это более эффективно для мирового рынка... ПРАЙМ, 27.01.2024
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, опек, ангола
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя выход Анголы из ОПЕК, сказал журналистам, что чем больше стран консолидируют усилия, тем это более эффективно для мирового рынка нефти.
"Мое мнение: чем больше стран, которые добывают нефть, консолидируют усилия, тем это более эффективно для рынка. Рынок очень тонкий, требует совместных действий. Надо, чтобы участвовало больше стран", — прокомментировал вице-премьер выход Анголы из ОПЕК.
В декабре Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало национальным интересам.