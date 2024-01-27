МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя выход Анголы из ОПЕК, сказал журналистам, что чем больше стран консолидируют усилия, тем это более эффективно для мирового рынка нефти. Новак оценил влияние решений ОПЕК+ на мировой рынок нефти

"Мое мнение: чем больше стран, которые добывают нефть, консолидируют усилия, тем это более эффективно для рынка. Рынок очень тонкий, требует совместных действий. Надо, чтобы участвовало больше стран", — прокомментировал вице-премьер выход Анголы из ОПЕК.

В декабре Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало национальным интересам.