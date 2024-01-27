МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя выход Анголы из ОПЕК, сказал журналистам, что чем больше стран консолидируют усилия, тем это более эффективно для мирового рынка нефти.

Александр Новак

Новак оценил влияние решений ОПЕК+ на мировой рынок нефти

"Мое мнение: чем больше стран, которые добывают нефть, консолидируют усилия, тем это более эффективно для рынка. Рынок очень тонкий, требует совместных действий. Надо, чтобы участвовало больше стран", — прокомментировал вице-премьер выход Анголы из ОПЕК.

В декабре Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало национальным интересам.

 