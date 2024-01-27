2024-01-27T16:44:28+03:00
2024-01-27T16:44:28+03:00
2024-01-27T16:44:28+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240127/842909344.html
Россия экспортировала в 2023 году 193 млн тонн нефти в страны АТР
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Россия экспортировала в прошедшем году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), следует из презентации первого замминистра энергетики Павла... ПРАЙМ, 27.01.2024
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия экспортировала в прошедшем году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной на выставке-форуме "Россия".
Согласно одному из слайдов, экспорт нефти в страны АТР по итогам 2023 года составил 193 миллиона тонн, общая добыча нефти в РФ — 531 миллион тонн. На новых месторождениях добыча нефти в прошедшем году была на уровне 103 миллиона тонн (в 2020 году — 77 миллионов).
Данных по добыче за 2022 год не приводится. В то же время общая добыча в 2020 году составляла 513 миллионов тонн, в 2010 году — 505 миллионов.
При этом экспорт нефти в Азию в 2020 году составлял 87 миллионов тонн, в 2013 году — 25 миллионов, также следует из презентации.