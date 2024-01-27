МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия экспортировала в прошедшем году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной на выставке-форуме "Россия". Новак оценил влияние решений ОПЕК+ на мировой рынок нефти

Согласно одному из слайдов, экспорт нефти в страны АТР по итогам 2023 года составил 193 миллиона тонн, общая добыча нефти в РФ — 531 миллион тонн. На новых месторождениях добыча нефти в прошедшем году была на уровне 103 миллиона тонн (в 2020 году — 77 миллионов).

Данных по добыче за 2022 год не приводится. В то же время общая добыча в 2020 году составляла 513 миллионов тонн, в 2010 году — 505 миллионов.

При этом экспорт нефти в Азию в 2020 году составлял 87 миллионов тонн, в 2013 году — 25 миллионов, также следует из презентации.