МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" назвал свой собственный бренд электромобилей — "Амберавто", под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки автохолдинга, так и совместные с партнерами модели, говорится в сообщении компании. В "Автоторе" раскрыли планы по запуску новых заводов в 2024 году

"Название бренда "Амберавто" гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области — янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)", — отметили в холдинге.

"В основе продуктовой линейки — 2-х и 4-х местные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотор". В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Это модели, глубоко адаптированные для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства", — добавили в автохолдинге.

На прошлой неделе в интервью РИА Новости глава совета директоров предприятия Валерий Горбунов отмечал, что серийное производство электрокаров собственной разработки "Автотора" начнется в 2025 году. Под электрическим брендом компании также будут выпускаться модели совместно с китайскими партнерами. Сроки начала запуска такого производства он не уточнил.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.