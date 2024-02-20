2024-02-20T14:58:32+03:00
2024-02-20T14:58:32+03:00
2024-02-20T14:58:32+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240220/843120296.html
Индия в 2023 году вдвое нарастила закупки нефти и нефтепродуктов из России
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индия в прошлом году нарастила закупки нефти и нефтепродуктов из России более чем в два раза, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. Так, импорт российской... ПРАЙМ, 20.02.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, индия, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Индия в прошлом году нарастила закупки нефти и нефтепродуктов из России более чем в два раза, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы.
Так, импорт российской нефти вырос в 2,1 раза — до 45 миллиардов долларов. При этом в физическом выражении импорт вырос в 2,7 раза — до примерно 600 миллионов баррелей.
Одновременно увеличился и спрос на российские нефтепродукты: за прошлый год их импорт подскочил в 2,2 раза — до 4,5 миллиарда долларов.
В физическом выражении Индия увеличила покупки нефтепродуктов в 2,4 раза — до 9,1 миллиона тонн. В основном страна закупала печное топливо (7,4 миллиона тонн), нафту и вакуумный газойль (по 0,6 миллиона тонн).
Ранее РИА Новости подсчитало, что Россия и Индия нарастили товарооборот в 2023 году в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов, в результате Москва стала четвертым крупнейшим торговым партнером Нью-Дели.