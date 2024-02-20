МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Индия в прошлом году нарастила закупки нефти и нефтепродуктов из России более чем в два раза, следует из анализа РИА Новости данных индийской статслужбы. Россия и Индия нарастили товарооборот до рекордных $65 млрд

Так, импорт российской нефти вырос в 2,1 раза — до 45 миллиардов долларов. При этом в физическом выражении импорт вырос в 2,7 раза — до примерно 600 миллионов баррелей.

Одновременно увеличился и спрос на российские нефтепродукты: за прошлый год их импорт подскочил в 2,2 раза — до 4,5 миллиарда долларов.

В физическом выражении Индия увеличила покупки нефтепродуктов в 2,4 раза — до 9,1 миллиона тонн. В основном страна закупала печное топливо (7,4 миллиона тонн), нафту и вакуумный газойль (по 0,6 миллиона тонн).

Ранее РИА Новости подсчитало, что Россия и Индия нарастили товарооборот в 2023 году в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов, в результате Москва стала четвертым крупнейшим торговым партнером Нью-Дели.