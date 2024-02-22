МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба латвийского сейма. Глава российской таможни пожаловался на поведение прибалтов на границе

"Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии", — говорится в сообщении на сайте парламента.

Отмечается, что запрет не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.

При этом запрещается также ввоз российских и белорусских сельхозпродуктов из третьих стран.

Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен.

Согласно минсельхозу Латвии, за первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.

В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии, осуществления транзита зерна из Украины, восстановления сниженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в аграрном секторе.