Совет директоров "Магнита" принял отставку Галицкого, избрал гендиректором Помбухчана

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" MGNT на заседании в пятницу принял отставку основателя сети Сергея Галицкого с должности гендиректора и избрал на этот пост Хачатура Помбухчана, говорится в материалах "Магнита".

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

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Помбухчан ранее занимал должность председателя совета директоров "Магнита" и финансового директора компании. Он избран на пост гендиректора с 17 февраля сроком на три года. Главой совета директоров ритейлера теперь назначен Аслан Шхачемуков, его заместителем - Алексей Пшеничный.

Новый гендиректор Помбухчан также с 17 февраля избран председателем правления "Магнита". Шхачемуков сейчас является заместителем гендиректора компании "Тандер" (операционная структура "Магнита") по безопасности, юридической работе, связям с органами власти и с общественностью. Алексей Пшеничный - глава сети спортивных магазинов "Высшая лига".

"Магнит" - один из ведущих продуктовых ритейлеров РФ. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала 16,35 тысячи магазинов. Центральный офис ритейлера находится в Краснодаре. Выручка компании в 2017 году увеличилась на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% - до 91,78 миллиарда рублей.