Минсельхоз: России не хватает собственного хмеля

КРАСНОДАР, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в недостаточном объеме производит хмель, из-за чего его приходится завозить из-за границы; кроме того, существует потенциал для увеличения производства лекарственных культур, сообщил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

"У нас в стране не хватает, в частности, хмеля. Мы завозим его из-за пределов нашей страны более 3 тысяч тонн, хотя производим только 345 тонн в нашей стране", - сказал Чекмарев, выступая на Всероссийском форуме сельхозпродукции.

Так, по данным Минсельхоза, которые привел глава департамента, производство хмеля в РФ во всех категориях хозяйств в 2016 году составило 345,4 тонны, посевная площадь - 344 гектара. При этом импорт хмеля, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2016 году составил 5,648 тысячи тонн (на 34,748 миллиона долларов), в 2017 году - 3,723 тысячи тонн (на 37 миллионов долларов).

Другое перспективное направление, по словам Чекмарева - производство лекарственных культур. По данным Минсельхоза, их производство в 2017 году составило 4,5 тысячи тонн (посевная площадь - 5,6 тысячи гектаров), а в 2018 году может увеличиться до 5,5 тысячи тонн. В планах до 2030 года - увеличить производство лекарственных культур до 15 тысяч тонн, посевную площадь - до 12 тысяч гектаров.

"Очень серьезное направление, ряд хозяйств стали специализироваться. Надеемся, что в ближайшие годы мы увеличим как площадь, так и производство лекарственного сырья для собственной фармацевтической промышленности", - отметил глава департамента.