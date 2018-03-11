Россия будет принимать решительные меры против некачественного молока из Белоруссии

КРАСНОДАР, 11 мар - ПРАЙМ. Россия будет принимать решительные меры в отношении некачественного белорусского молока, которое поступает в РФ, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом на 15 марта. Запрет не распространяется на молоко в потребительской упаковке.

"Когда мы говорим о белорусском молоке и сегодняшних наших спорах с нашими коллегами, мы, хочу сказать, ведем себя достаточно бесцеремонно по отношению к нашим коллегам, если мы видим, что продукция или фальсифицирована, или к нам приходит через "серый импорт", или через контрабанду через третьи страны - Украину, Польшу, прибалтийские страны", - сказал Ткачев, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. Он назвал такие действия недопустимыми.

"Это разрушает наш рынок, делает невозможным производство молочных продуктов из нормального, качественного молока", - подчеркнул министр. В результате, отметил он, на рынке наблюдается недобросовестная конкуренция. "Понятно, что нас просто выбивают. Мы видим, и есть случаи - не один, а десятки, если не больше, - когда наши российские молочные предприятия, фабрики делают молочные изделия, тот же сыр, сливочное масло из сухого молока, белорусского, которое дешевле", - указал Ткачев.

"Конечно, эти вопросы вызывают много споров, и, безусловно, мы от этого страдаем. Наши решительные меры в отношении наших коллег из союзного государства, безусловно, будут продолжаться. Мы - за чистоту (продукции - ред.), мы - за справедливость, мы - за прослеживаемость от поля до прилавка", - сказал министр. Он напомнил, что с 1 июля в России будет запущено оформление электронных ветеринарных сертификатов, что поможет, в том числе, отслеживать движение партий белорусской продукции.

"Конечно, мы во многом очистим этот рынок. Поэтому, когда вам рассказывают, что станет дороже, пугают вас, и почему такой интерес к этому, чтобы у нас в стране это не состоялось - чтобы больше было мусора в стране, чтобы больше было возможностей для махинаций, спекуляций. Тем самым это, прежде всего, больно бьёт по добропорядочным производителям. Это недопустимо", - заключил Ткачев.