Ритейлер "М.Видео" покупает сеть "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео" MVID (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) покупает работающую в этом же сегменте сеть "Эльдорадо" (также входит в "Сафмар") за 45,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в пресс-релизе "М.Видео".

"М.Видео" ... объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо", - говорится в сообщении. В нем указывается, что сумма сделки составит до 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства "Эльдорадо".

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Согласно сообщению, эта сумма соответствует "справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа "большой четверки". "В рамках реализации сделки ООО "М.Видео Менеджмент" привлечет кредит в размере порядка 40 миллиардов рублей и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 миллиардов рублей", - отмечается в релизе.

Ожидается, что показатель чистого долга к EBITDA объединенной компании составит 1.5х к концу 2018 года. "М.Видео" нацелена на планомерное снижение долговой нагрузки благодаря соблюдению высокой финансовой дисциплины и увеличенному денежному потоку объединенного бизнеса и сокращение соотношения чистого долга к EBITDA к концу 2020 года до 0.5х", - сообщает ритейлер.

Объединенной компанией продолжит управлять команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом "М.Видео" Александром Тынкованом и главным исполнительным директором Энрике Фернандесом. Менеджмент сосредоточится "на процессе интеграции и создании на базе "М.Видео" одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире", говорится в сообщении. "Операционный бизнес двух компаний возглавит Энрике Фернандес", - добавляет ритейлер.

Миноритарии "М.Видео", которые на внеочередном собрании акционеров будут голосовать против покупки компанией сети "Эльдорадо" или не примут участие в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 401 рубль за бумагу, говорится в сообщении "М.Видео".

"М.Видео" выносит условия о приобретении ООО "Эльдорадо" на голосование BOCA, которое пройдет 13 апреля 2018 года. В рамках действующего законодательства миноритарные акционеры, несогласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу", - говорится в сообщении.

"Цена выкупа определена советом директоров ПАО "М.Видео" в размере 401 рубль на одну обыкновенную акцию на основе отчета независимого оценщика и близка к средневзвешенной цене закрытия на Московской бирже за последние 12 месяцев", - добавляет компания. Требования на выкуп акций должны быть предъявлены держателям в течение 45 дней с даты проведения собрания акционеров.

В случае одобрения сделки внеочередным собранием компания "М.Видео Менеджмент" планирует завершить все формальные процедуры по приобретению "Эльдорадо" в течение второго квартала 2018 года. "Компании планируют провести реорганизацию и создание одного юридического лица к первому кварталу 2019 года, что позволит им реализовать все запланированные синергии", - добавляет ритейлер.

Выкуп акций у миноритариев планируется провести до 28 мая 2018 года.

Группа "Сафмар" владеет 57,7% акций "М.Видео", пакет был приобретен у основателя ритейлера Александра Тынкована и его партнеров весной 2017 года. По состоянию на конец 2017 года 9,4% акций "М.Видео" принадлежали НПФ "Будущее", еще 5,8% - НПФ "Доверие" (также входит в "Сафмар"). Компанию "Эльдорадо" группа купила немного раньше - в декабре 2016 года.

"М.Видео" сохранила лидерские позиции на рынке бытовой техники и электроники России - доля компании достигла 17,1%. В отчетном периоде компания смогла значительно нарастить долю на онлайн рынке до рекордных 14,1% с 11,3% в 2016 году", - отмечает компания.