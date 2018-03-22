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"М.Видео" привлекает финансирование для покупки "Эльдорадо" у ВТБ


Компании / Финансы / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ритейлер "М.Видео" привлекает финансирование для покупки сети "Эльдорадо" у ВТБ, в рамках этой сделки в банке закладываются доли дочерней компании "М.Видео Менеджмент", "Эльдорадо", а также товарные знаки, сообщила журналистам финдиректор "М.Видео" Екатерина Соколова.

В четверг "М.Видео" объявило о покупке сети "Эльдорадо" у своей материнской группы "Сафмар" за 45,5 миллиарда рублей. Для заключения сделки ритейлер привлекает кредит в размере 40 миллиардов рублей.

"На сегодняшний момент есть решение совета директоров, что финансирующий банк - ВТБ", - сказала Соколова.

"Есть поручительство ПАО "М.Видео" по этой сделке, ПАО закладывает доли "Эльдорадо" и "М.Видео Менеджмент" и товарные знаки. С точки зрения недвижимости - недвижимость не будет заложена. Товарные знаки "М.Видео" и "Эльдорадо" будут полностью высвобождены от (залога в - ред.) РСХБ (Россельхозбанке - ред.) и будут заложены по этой новой кредитной сделке по приобретению "Эльдорадо", - добавила финдиректор.

В сообщении "М.Видео" говорится, что совет директоров компании дал согласие на заключение с ВТБ договора залога в отношении 100% ООО "М.Видео Менеджмент". Последняя структура на 100% принадлежит ПАО "М.Видео" и именно она выступает непосредственным покупателем "Эльдорадо".

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