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Гендиректор "Магнита" не вошел в совет директоров ритейлера, избраны два представителя ВТБ


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Магнита" MGNT Хачатур Помбухчан и его заместитель по продажам и HR Илья Саттаров не вошли в совет директоров ритейлера, однако были избраны два представителя группы ВТБ, крупнейшего акционера "Магнита", говорится в сообщении компании.

Со стороны ВТБ в совет директоров вошли руководитель управления потребительского сектора "ВТБ Капитала" Алексей Махнев и руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ Капитала" Тимоти Демченко. Демченко ранее входил в совет директоров другого ритейлера, "Ленты", а Махнев работал независимым директором самого "Магнита".

"Я рад, что большинство членов избранного совета директоров являются независимыми. Это отвечает лучшим мировых практикам. Такое решение позволит компании сформировать и утвердить долгосрочную стратегию и придаст импульс в развитии менеджерской команды и бизнеса в целом", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Магнита" Помбухчана.

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