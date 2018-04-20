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ФАС одобрила сделку Bayer-Monsanto в РФ


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по покупке немецким концерном Bayer американской Monsanto, компании согласились на трансфер России технологий, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Огромная сделка по поглощению компанией Bayer компании Monsanto в российской юрисдикции завершена, антимонопольный орган выдал свое согласие на эту сделку", - сказал Артемьев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, компании при этом согласились на трансфер технологий России. "Будут переданы современные технологии, которыми эти компании занимались многие десятилетия", - добавил глава службы, отметив, что речь идёт, в частности, о передаче генетических линий.

ФАС вскоре опубликует свое решение по сделке и предписание компаниям.

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