МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. РФ с каждым годом выращивает все больше собственных яблок, но величина импортных поставок сопоставима с внутренним производством. Чтобы заместить импорт и повысить качество урожая, России нужно больше современных плодохранилищ, интенсивных садов и собственного посадочного материала, а этих целей невозможно достичь без наращивания господдержки, считают опрошенные РИА Новости эксперты, руководители отраслевых союзов и ассоциаций.

"Практически все сорта яблок, которые поступают к нам из-за границы — столовые или десертные, для потребления в свежем виде, — выращиваются в России или же могут выращиваться, поэтому возможно и вполне реально закрыть рынок отечественной продукцией", — считает генеральный директор исследовательской компании "Технологии Роста" Тамара Решетникова.

Она оценивает совокупное потребление яблок в РФ в объеме 2,5–2,6 миллиона тонн в год, в том числе на товарном рынке — порядка 1,7-1,85 миллиона тонн, что соответствует примерно 12-13 килограмм на душу населения. Между тем, объем товарного производства яблок в 2019 году, по предварительным оценкам, может вырасти до 1,2 миллиона тонн, а объем импортных поставок вряд ли превысит 700 тысяч тонн против 845 тысяч тонн годом ранее, добавила она.

УРОЖАЙ ЕСТЬ, ХРАНИТЬ НЕГДЕ

По словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, объем импорта высокотоварных яблок в РФ составляет порядка 50% от общего объема рынка.

"Мы примерно столько же яблок производим, но часть из них — на низкоинтенсивных садах, и в магазины попадает как сезонные: реализуется по низкой цене, не хранится и предназначены для быстрой продажи. Этих яблок достаточно много, но из-за того, что у нас нет нормальных объемов товарного производства именно высококачественного яблока, а также отсутствует достаточное количество хранилищ, в итоге мы имеем существующие объемы импорта", — сказал Глушков.

В современных плодохранилищах с регулируемой газовой средой яблоки хранятся в герметичной камере хранения, где снижается содержание кислорода и повышается уровень углекислого газа: яблоко перестает "дышать", получая за счет этого возможность храниться гораздо дольше, вплоть до мая-июня, когда начинает поступать импорт. По словам Глушкова, таких плодохранилищ, где можно хранить яблоки длительный период, крайне мало: стоимость строительства такого объекта — порядка 60 тысяч рублей на тонну хранения, "что мало кто может себе позволить".

"Те, кто выращивают яблоки в своих садах, в сезон сбора урожая практически не покупают их в магазинах, но в остальное время года рынок принадлежит товарным производителям и оптовикам-импортерам. Поэтому важная задача состоит в строительстве плодохранилищ современного типа, которые могли бы позволить производителям продавать яблоки не только в сезон низких цен, но и в любое время года", — соглашается Решетникова.

ИНТЕНСИВНЫЕ САДЫ

Рост товарного производства яблок за последние годы связан, прежде всего, с развитием интенсивного садоводства, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков. Между тем, закладка интенсивного сада требует от 5 до 10 миллионов рублей капитальных вложений на гектар, а уровень господдержки — не превышает 20% этого объема, и если ситуация не изменится, высокий уровень себестоимости сохранится в ближайшие годы, считает эксперт.

Господдержку надо направлять именно на высокоинтенсивное садоводство, соглашается Глушков. Он напомнил, что до 2017 года погектарные субсидии (232 тысячи рублей на гектар) предоставлялись без учета интенсивности сада, но с 2020 года предусмотрена дифференциация на низкоинтенсивное (размещение от 800 до 2500 саженцев на гектар) и высокоинтенсивное садоводство (от 2500 саженцев).

"Это положительная тенденция, мы ждем 2020 года, чтобы понять, насколько оправдает себя эта новая методика. Возможно, в рамках такой стратегии в течение пяти лет заместим импорт яблок полностью", — добавил собеседник агентства.

Кроме того, для повышения эффективности производства яблок надо увеличить господдержку питомниководства, ввести ответственность за результат получателей субсидий, установить дополнительный критерий эффективности – урожайность многолетних насаждений, а также увеличить субсидию на компенсацию затрат до 35% от стоимости объекта, считают в Плодоовощном союзе.

Решетникова говорит, что благодаря господдержке инвесторы уже активно обращают внимание на отрасль: например, в прошлом году заложено почти 17 тысяч гектаров новых садов, "огромная цифра", а в текущем, возможно, будет еще порядка 16,5 тысячи гектаров.

"Важно, чтобы государство продолжало такое стимулирование, оптимизировало его, тогда отрасль действительно продолжит развиваться. Например, очень важно снижение НДС до 10%: такая поддержка может обеспечить существенный рост насаждений. Целесообразным представляется повышение погектарных субсидий в закладку интенсивных садов", — солидарна она с коллегами.

РАЗУМНАЯ ДОЛЯ ИМПОРТА

"Сегодня, после резкого падения, связанного с эмбарго в 2014 году, импорт растет. Основные страны, экспортирующие яблоки в Россию – Молдова, Сербия, Китай, Аргентина, Азербайджан", — говорит Востриков. По его оценке, объемы поставок выросли до 1 тысячи тонн, но растущее импортозамещение современными садоводческими предприятиями создает предпосылки для усиления ценовой конкуренции.

"Львиная доля импорта – это товарное яблоко, а нормальный уровень импортозамещения – 75-80%. Таким образом, резерв импортозамещения в данном сегменте (с учетом потенциала роста импорта, пока российское производство "догоняет" растущее потребление) – 750-800 тысяч тонн. Это ключевое направление развития, о масштабном экспорте сегодня говорить пока рано", — подчеркнул глава "Руспродсоюза".

Собственное товарное производство яблок в России ежегодно увеличивается примерно на 100 тысяч тонн, на столько же — снижается импорт, говорит президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин.

По его мнению, преференции отечественным производителям необходимы в осенний период, особенно на фоне ограниченных возможностей по хранению урожая, а импортные закупки логично начинать в феврале-марте, когда собственные запасы уже исчерпаны. Оптовые цены на российское товарное яблоко в начале октября составляли 40-60 рублей, в зависимости от качества, а себестоимость производства — 20-22 рубля за килограмм фруктов, добавил он.

Решетникова уверена, что поддержка государства поможет заметно сократить объем импорта, но бороться с ним надо не за счет заградительных тарифов или административных запретов, а за счет качества продукции, оптимизации бизнес-процессов, цены и так далее. "Если будет здоровая конкуренция, вполне достаточно довести долю импортного яблока до 10-15%, добиваться полного импортозамещения нет особого смысла", — заключила эксперт.