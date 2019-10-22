КАЛИНИНГРАД, 22 окт /ПРАЙМ/. Урожайность гречихи в Калининградской области в этом году выше, чем в прошлом, говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрия Вострикова сообщалось, что отпускные и оптовые цены на гречку в России в октябре демонстрируют заметный рост. По его словам, рост цен вызван сокращением посевных площадей и, как следствие, снижением производства. По официальным данным Минсельхоза, цены на гречку в России стабильны.

"По оперативным данным, средняя урожайность гречихи – 14 центнеров с гектара, что на четыре центнера выше показателей 2018 года. По предварительным данным, объем производства гречневой крупы единственным региональным производителем — ООО "Частный конный завод "Веедерн" в 2019 году составил 1,6 тысячи тонн, что на 16% превышает объем производства прошлого года (1,4 тысячи тонн)", — сообщили в правительстве.

Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что в России начали расти цены на гречку, а ритейлеры начали получать уведомления от поставщиков о необходимости увеличения закупочных цен на крупу.

"По данным Росстат, по состоянию на 14 октября 2019 года в Калининградской области средние потребительские цены на гречневую крупу составляют 58,34 рубля за килограмм, в среднем в северо-западном федеральнмо округе — 67,62 рубля. С начала сентября средние потребительские цены на крупу гречневую в регионе выросли на 9%, по России – на 7%", — говорится в сообщении.