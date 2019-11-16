БРЮССЕЛЬ, 16 ноя /ПРАЙМ/. Власти Польши обеспокоены "негативным влиянием" на внутренний рынок зерновых от "чрезмерных" поставок более дешевой кукурузы из Украины, предлагают ЕС не предоставлять новых преференций для импорта этой продукции, говорится в письме польской делегации в Совет ЕС.

"Чрезмерный импорт кукурузы из Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Фермеры сталкиваются с проблемами при продаже своих зерновых, к тому же получаемые цены на них низкие. В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит из Украины", — говорится в письме для совета по вопросам сельского хозяйства. Там же отмечается, что порядка 60% кукурузы на рынке ЕС имеет украинское происхождение.

Польские представители считают, что "Украина становится важным игроком на европейских сельскохозяйственных рынках", так как в силу черноземных почв, благоприятного климата и "низкой стоимости рабочей силы и транспорта" становится "очень серьезным конкурентом для сельского хозяйства ЕС".

"Фермеры в Польше применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве. Им трудно конкурировать с более дешевой кукурузой, выращиваемой в других производственных условиях, в то время как усиленный импорт вызывает социальные волнения, особенно если это происходит в период сбора урожая", — говорится в обращении.

Поэтому "Польша просит провести анализ вышеупомянутых проблем, связанных с чрезмерным импортом кукурузы на польский рынок, а также предоставить информацию о том, применяет ли Украина, согласно оценке ЕС, европейские стандарты в отношении средств защиты растений, используемых в производстве зерновых культур".

"Польша просит не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу", — указывается в письме, с которым ознакомилось РИА Новости.

В начале этого года в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" заявляли, что Киев исчерпал квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, виноградного и яблочного соков, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу.