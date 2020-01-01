МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Компенсирующая и стимулирующая субсидии в сельском хозяйстве вводятся в России, они заменили три вида господдержки АПК — несвязанную (погектарную) поддержку в растениеводстве, субсидию в молочной отрасли и "единую" региональную субсидию, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце ноября.

"Минсельхозом России с 2020 года предусмотрено изменение механизма оказания несвязанной поддержки в области растениеводства, повышения продуктивности в молочном скотоводстве, а также содействия достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

По оценке министерства, трансформация данных видов поддержки будет способствовать поддержке сельскохозяйственного производства страны по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также стимулированию приоритетных отраслей АПК и развитию малых форм хозяйствования.

Компенсирующая субсидия предоставляется всем регионам России на поддержку сельхозпроизводства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства. Она формируется на основе ретроспективных данных регионов — исходя из доли каждого региона в общем значении показателей по стране.

В Минсельхозе указали, что в получении компенсирующей субсидии в 2020 году примут участие 84 региона страны. Общий объем средств федерального бюджета составит 34,2 миллиарда рублей.

"Стимулирующая субсидия предоставляется субъектам Российской Федерации, определившим в установленном порядке приоритетные отрасли АПК. Она формируется на основе плановых значений показателей на очередной финансовый год. В получении стимулирующей субсидии в 2020 году примут участие 81 регион страны. Общий объем средств федерального бюджета составит 27,1 миллиарда рублей", — добавили в министерстве.