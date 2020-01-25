МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Органические продукты наиболее соответствуют требованиям законопроектов, направленных на обеспечение школьников младших классов бесплатным горячим питанием, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

Президент России Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Госдумы во втором чтении.

"Безусловно, когда мы оцениваем количество требований к тем продуктам, которые должны попасть на стол к детям, в этой части больше всего подходят и соответствуют те требования, которые содержатся в законе об органической продукции", — сказала Зленко по итогам заседания рабочей группы по мониторингу реализации положений закона "Об органической продукции". Она уточнила, что речь не о том, что для школьного питания должна быть предназначена исключительно органическая продукция, но с точки зрения объема требований она является наиболее подходящей.

В проекте изменений в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и в статью 37 закона "Об образовании в РФ" (имеется в распоряжении РИА Новости) указывается, что при изготовлении "пищевых продуктов для питания детей не допускается использовать продовольственное сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), генно-модифицированных (генно-инженерных, трансгенных) организмов, отдельных видов лекарственных средств и пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья ребенка веществ и соединений".

"И мы можем говорить, что на столы детям должна пойти именно эта продукция, высококачественная, без применения соответствующих агрохимикатов, гормонов и иных веществ, и мы полагаем, что для органической продукции рынок сбыта постоянный, либо государственный, либо муниципальный заказ, может быть сформирован от образовательных организаций", — сказала собеседник агентства.

"Конечно, не вся линейка продукции в России сегодня производится, и должного качества. Безусловно, это определенный период перестройки, это сигнал бизнесу, хотелось бы говорить об этом сегодня, хотя закон еще только рассматривается, хотелось бы, чтобы бизнес активно реагировал, понимал, какие перспективы открываются", — заключила сенатор.

Закон об органической продукции в России вступил с силу с 1 января 2020 года. Он формирует правовую базу для выпуска и предложения в РФ продукции, принципы производства которой исключают использование удобрений и химических средств.