БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев /ПРАЙМ/. Колумбия вернула себе статус страны, свободной от ящура, власти ставят цель удвоить экспорт мяса в ближайшие годы, сообщает пресс-служба президента страны.

"Мы только что получили официальное письмо Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), которая нас проинформировала, что с 5 февраля Колумбия обладает статусом страны, свободной от ящура с вакцинацией", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Андреса Валенсии Пинсона.

"Сегодня Колумбия получила эту прекрасную новость, и сегодня мы хотим открыть рынки для колумбийского мяса… Наша цель — в эти годы удвоить экспорт мяса из Колумбии", — в свою очередь отметил президент страны Иван Дуке.

Россельхознадзор в конце октября 2018 года вводил временные ограничения на ввоз сырого мяса и молока из Колумбии из-за вспышки ящура, однако после инспекции в феврале прошлого года разрешил поставки с одного из предприятий.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже — через мясо.