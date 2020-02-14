МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Сервис доставки еды Delivery Club восстановил работу после сбоев, вызванных аномально высоким спросом в День всех влюбленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее в пятницу пользователи в соцсетях сообщали о проблемах с доступом к двум сервисам доставки еды — Delivery Club и "Яндекс.Еда". в Delivery Club говорили, что неполадки связаны с аномально высоким спросом.

"Сервис Delivery Club вернулся к работе в штатном режиме. Мы приносим пользователям извинения за неудобства и уже принимаем меры, чтобы не допустить повторения такой ситуации. Курьерам, которым пришлось ждать новые заказы, будет выплачена компенсация", — сказал вице-президент по foodtech Mail.ru Group, владелец сервиса Гюванч Донмез, слова которого цитирует пресс-служба сервиса.

"Сегодняшний день показал, насколько вырос интерес к нашей компании. Только за январь приложение Delivery Club установили более миллиона новых пользователей. Перед сегодняшним сбоем мы планировали установить новый суточный рекорд по количеству заказов. Мы проведем самую серьезную работу, чтобы никакие всплески спроса не могли повлиять в дальнейшем на планы наших клиентов", — добавил Донмез.

Delivery Club был запущен в 2009 году. В 2016 году интернет-холдинг Mail.Ru Group приобрел 100% сервиса за 100 миллионов долларов. Сервис Delivery Club работает более, чем в 100 городах России. В декабре 2019 года было завершено создание СП Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта на базе "Ситимобила" и Delivery Club.