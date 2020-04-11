МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Сеть магазинов "Азбука вкуса" начнет устанавливать специальные микромаркеты — автоматы с продуктами — в подъездах жилых домов Москвы, следует из письма ритейлера, с которым ознакомилось РИА Новости, и рассказали агентству в пресс-службе ритейлера.

"Мы установим микромаркет прямо в вашем подъезде. Просто заполните заявку по ссылке, и менеджер свяжется с вами. Микромаркет — это холодильный шкаф с продуктами из "Азбуки вкуса", оснащенный возможностью безналичной оплаты через мобильное приложение", — говорится в предложении компании ее клиентам.

В пресс-службе "Азбуки вкуса" отметили, что ритейлер начал прорабатывать формат микромаркетов — автоматов с продуктами и готовой едой — еще в начале 2020 года. Пилотный объект был запущен в одном из московских бизнес-центров в январе.

"Сейчас мы переориентировали планы в сторону установки микромаркетов в жилых комплексах, потому что это то, что наиболее востребовано покупателями в текущей ситуации в связи с режимом карантина и самоизоляции", — сообщили РИА Новости в ритейлере.

Новый формат будет тестироваться по всей Москве. Если сначала "Азбука вкуса" ориентировалась лишь на крупные офисы закрытого типа, сейчас компания фокусируется на установке автоматов в жилых комплексах класса выше "комфорт", а также частных клиниках со стационаром. Ритейлер ведет переговоры с управляющими компаниями и ТСЖ, получает много входящих заявок на установку автоматов.

Первый микромаркет "Азбука вкуса" планирует установить 16 апреля, до конца апреля намерена запустить еще 25 штук, и еще столько же — в мае. До конца года ритейлер намерен открыть порядка 125 микромаркетов в жилых домах и офисных центрах.

"Безусловно, мы понимаем, что потребность в микромаркетах в ЖК будет непостоянной — рано или поздно часть из них будет переставлена в закрытые офисы, и мы изначально подходим к этому очень гибко. В целом проект масштабный, и сам новый формат активно набирает популярность", — заключили в компании.

Подобный проект ранее также запустила сеть "Вкусвилл", о возможности установки вендинговых автоматов в подъездах жилых домов она сообщила в конце марта. "Вкусвилл" указывал, что готов устанавливать и обслуживать вендинги в жилых домах Москвы и Санкт-Петербурга, условием является наличие в подъезде как минимум 100 квартир.