БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая /ПРАЙМ/. Экспорт кофе из Колумбии, являющейся мировым лидером на рынке арабики, упал в апреле на 32% из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщила Национальная федерация продавцов кофе.

Кофе — биржевой товар, измеряется мешками по 60 килограммов. Сами кофейные зерна разделяются на два сорта: робуста и арабика, в небольших количествах производится сорт либерика.

"Из-за некоторых ограничений и запретов в свете сложившейся эпидемиологической ситуации в апреле экспорт кофе Колумбии упал на 32% — до 592 тысяч мешков с 872 тысяч мешков в апреле 2019 года", — говорится в сообщении.

С начала года падение составило 17% — до 3,7 миллиона мешков против 4,4 миллиона мешков за аналогичный период прошлого года.

Производство кофе в апреле также показало спад – на 28%, или до 744 тысяч мешков против 1 миллиона 31 тысячи мешков в апреле прошлого года.