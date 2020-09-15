МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Чистый убыток группы компаний "Обувь России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, в первом полугодии 2020 года по МСФО составил 306 миллионов рублей против 322 миллионов прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.

Объем консолидированной неаудированной выручки группы снизился в январе-июне на 26,4% до 3,963 миллиарда рублей.

"Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Согласно данным на 30 июля, у компании 851 магазин в 341 городе России и две производственные площадки. Уставный капитал в настоящее время составляет 11,3 миллиарда рублей, состоит из обыкновенных акций номиналом 100 рублей. В 2017 году "Обувь России" привлекла 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. Глава группы Антон Титов владеет 50% акций компании.