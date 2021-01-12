МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россияне смогут не платить за доставку некачественных товаров продавцу в случае возврата. Новое правило содержится в постановлении правительства РФ, которое вступило в силу 1 января. Сообщение о нововведении было опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора. Бренды могут обязать помечать предназначенные для России товары

"Новые правила допускают, что расходы на возврат товара надлежащего качества не всегда несет потребитель, так как договором могут быть установлены ситуации, когда потребитель освобожден от оплаты доставки товара продавцу", — написано в сообщении. Также указывается, что возврат некачественной продукции всегда осуществляется за счет продавца.

Помимо этого, согласно новым правилам, покупатели смогут фотографировать товары в магазинах, в том числе фиксировать таким образом нарушения на торговой точке. При покупке товаров в интернет-магазинах продавец теперь обязан предоставлять потребителю подтверждение заключения договора розничной купли-продажи. При доставке заказа товар передается по указанному адресу не только потребителю, но и любому лицу, назвавшему номер заказа.