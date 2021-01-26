МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Роскачество провело исследование девяти видов пряностей и обнаружило в отдельных образцах этой продукции кишечную палочку и плесень, говорится в сообщении организации. Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

Эксперты исследовали гвоздику, корицу, красный острый перец, кунжут, куркуму, лавровый лист, паприку, тмин и чеснок пятнадцати торговых марок из России, Польши, Австрии и Хорватии на наличие патогенных микроорганизмов, плесеней, кишечной палочки и пестицидов.

В паприке одной торговой марки были выявлены сразу и бактерии группы кишечной палочки, и превышение по количеству плесени, а в куркуме — превышение общей микробной обсемененности. В куркуме еще двух образцов обнаружили превышение по количеству плесени, в красном молотом остром перце четвертой торговой марки — превышение по КМАФАнМ. В пятом образце эксперты выявили повышенное количество бактерий и плесени в красном молотом остром перце, а также превышение по плесени — в лавровом листе. Роскачество предостерегло от покупки вакцин в интернете

Исследованная продукция не содержала запрещенных в России пестицидов, отмечают эксперты Роскачеств, но проверка наличия пестицидов, нормируемых в Евросоюзе, но не регламентированных российским законодательством, показала их следовые количества в 18 товарах из 38.

В частности, были выявлены гербициды, которые используются для уничтожения сорняков, фунгициды — вещества, применяемые для борьбы с грибковыми болезнями растений, инсектициды и акарициды, которые нужны для уничтожения вредных насекомых, а также регулятор роста. "Обнаруженные следовые количества не могут нанести вред здоровью человека", — отмечают в Роскачестве.

Эксперты также указывают, что потенциально вредных веществ в пряностях нет: превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов — кадмия, свинца и мышьяка, — не обнаружено в продукции всех торговых марок.