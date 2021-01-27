МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Средний чек россиян при покупке дарницкого хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки за период с 1 по 25 января вырос по сравнению с декабрем, повышение составило от 1,5% до 4%, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленное для РИА Новости. ФНС начала контролировать цены на продукты

Аналитики сравнили средние единовременные расходы (в отличие от цены, включают разные объемы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов) при покупке пяти продовольственных товаров с 1 по 25 января, в декабре 2020 года и год назад (1-25 января 2020 года).

Чек по хлебу по сравнению с декабрем прибавил 4%, поднявшись до 29 рублей, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11,5%. Кроме хлеба, средний чек заметно прибавил по пшеничной муке и подсолнечному маслу – по 3% к декабрю. По маслу с 1 по 25 января он составил 107 рублей, что на 47% превысило прошлогодний уровень. По муке — 71 рубль (на 25% больше чем год назад).

Более скромными темпами по сравнению с декабрем вырос средний чек по гречке: на 1,5%, до 67 рублей. По сравнению с прошлым годом гречка прибавила 26%.

Единственным товаром, по которому средний чек снизился к декабрю, стал сахар-песок (снижение на 4%, до 52 рублей). Тем не менее, по сравнению с прошлым годом он вырос и довольно заметно – на 68%.

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина в начале декабря. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".