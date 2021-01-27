Россияне в январе больше тратили на базовые продукты
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Средний чек россиян при покупке дарницкого хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки за период с 1 по 25 января вырос по сравнению с декабрем, повышение составило от 1,5% до 4%, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленное для РИА Новости.
Аналитики сравнили средние единовременные расходы (в отличие от цены, включают разные объемы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов) при покупке пяти продовольственных товаров с 1 по 25 января, в декабре 2020 года и год назад (1-25 января 2020 года).
Чек по хлебу по сравнению с декабрем прибавил 4%, поднявшись до 29 рублей, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11,5%. Кроме хлеба, средний чек заметно прибавил по пшеничной муке и подсолнечному маслу – по 3% к декабрю. По маслу с 1 по 25 января он составил 107 рублей, что на 47% превысило прошлогодний уровень. По муке — 71 рубль (на 25% больше чем год назад).
Более скромными темпами по сравнению с декабрем вырос средний чек по гречке: на 1,5%, до 67 рублей. По сравнению с прошлым годом гречка прибавила 26%.
Единственным товаром, по которому средний чек снизился к декабрю, стал сахар-песок (снижение на 4%, до 52 рублей). Тем не менее, по сравнению с прошлым годом он вырос и довольно заметно – на 68%.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина в начале декабря. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
https://1prime.ru/consumer_markets/20210127/832899544.html