МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Во всем мире фиксируется дефицит полупроводниковых микросхем. Это, пишет газета "Известия", может привести к тому, что цены на смартфоны, планшеты и другую бытовую электронику российского производства могут вырасти на 20-30%, а то и на все 50%. Бизнес в России стал в два раза чаще искать сотрудников по знакомству

Как рассказал изданию технический директор отечественной компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев, рост издержек из-за подорожания и дефицита запчастей подтолкнет вверх цены на конечные продукты.

"Многие продукты дорожают на 20-30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально", — отметил он.

По его словам, расходы на закупку микросхем уже выросли на 20-30%.

К дефициту чипов привела мировая пандемия коронавиурса: из-за локдаунов были остановлены предприятия и сокращено производство различной продукции и товаров.

В частности, мировые лидеры по производству электроники тоже начали закупать комплектующие про запас. Из-за этого в 2020 году сформировался дефицит: фабрики не справлялись со спросом.

В результате, эта ситуация больше всего сказалась на не крупных покупателях: производители начали увеличивать цены и сроки поставок.