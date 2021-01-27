2021-01-27T08:55:06+03:00
2021-01-27T08:55:06+03:00
2021-01-27T08:55:06+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210127/832900145.html
Россиян предупредили о резком росте цен на электронику
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Во всем мире фиксируется дефицит полупроводниковых микросхем. Это, пишет газета "Известия", может привести к тому, что цены на смартфоны, планшеты и другую бытовую электронику... ПРАЙМ, 27.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Во всем мире фиксируется дефицит полупроводниковых микросхем. Это, пишет газета "Известия", может привести к тому, что цены на смартфоны, планшеты и другую бытовую электронику российского производства могут вырасти на 20-30%, а то и на все 50%.
Как рассказал изданию технический директор отечественной компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев, рост издержек из-за подорожания и дефицита запчастей подтолкнет вверх цены на конечные продукты.
"Многие продукты дорожают на 20-30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально", — отметил он.
По его словам, расходы на закупку микросхем уже выросли на 20-30%.
К дефициту чипов привела мировая пандемия коронавиурса: из-за локдаунов были остановлены предприятия и сокращено производство различной продукции и товаров.
В частности, мировые лидеры по производству электроники тоже начали закупать комплектующие про запас. Из-за этого в 2020 году сформировался дефицит: фабрики не справлялись со спросом.
В результате, эта ситуация больше всего сказалась на не крупных покупателях: производители начали увеличивать цены и сроки поставок.