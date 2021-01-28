МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Эксперты Роскачества исследовали воду во вторичных емкостях объемом 19 литров 20 торговых марок российского производства и выяснили, что зачастую вода из кулеров не соответствует требованиям микробиологической безопасности. Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

В шести образцах эксперты выявили превышение общего микробного числа (ОМЧ), а еще у семи торговых марок — недостоверность маркировки, говорится в сообщении Роскачества.

ОМЧ означает общее число колоний бактерий в одном миллилитре воды, вырастающих в течение 24 часов при температуре 37 градусов Цельсия либо в течение 72 часов при температуре 22 градуса Цельсия. Исследование показало превышение ОМЧ (с учетом техрегламента ЕАЭС): в одном образце — в 1,5 раза, в пяти образцах — в 3 раза, а еще в одном — сразу в 15 раз.

"Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства", — уточняет начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов. Роскачество обнаружило в пряностях кишечную палочку и плесень

В сообщении также отмечается, что "нарушителей" нельзя привлечь к ответственности, поскольку методика на установление ОМЧ при 22 градусах Цельсия пока не аккредитована в РФ.

Эксперты не выявили превышения нитратов и нитритов, тяжелых металлов, хрома, а также хлора, но к семи товарам возникли замечания по превышению или недостатку тех или иных химических элементов, заявленных в маркировке. "Это дает повод говорить о фальсификации продукции, даже если неверные данные указаны неумышленно", — говорится в сообщении.

Роскачество также напоминает, что вода в кулере не подвергается кипячению, и что из-за большой тары и медленного расхода воды существует риск активного размножения бактерий. Кроме того, кран кулера может не промываться и не дезинфицироваться надлежащим образом, накапливая наиболее опасные бактерии.