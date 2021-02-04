МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Роскачество проверило иностранную так называемую "органическую" продукцию, выявив признаки нарушения у бананов одной торговой марки, выращенных в Эквадоре, говорится в сообщении организации. Роскачество рассказало, чем опасна вода из кулеров

Исследование касалось 30 товаров 22 торговых марок из 10 стран мира, которые были промаркированы знаком сертификации органической продукции Евросоюза — "евролистом". В списке проверенных продуктов — бананы, детское питание, макаронные изделия, рис, хлебцы, хлопья, консервированные томаты и кукуруза, чай, крекеры, сушки, мука, имбирь и корица.

Роскачество указывает, что в бананах одной из торговых марок, выращенных в Эквадоре, были выявлены признаки нарушений "органического" способа производства — обнаружен пестицид хлорпирифос в концентрации 0,029 мг на килограмм. Сама продукция была промаркирована как "100% Organic bananas". "В органической продукции недопустимо даже минимальное содержание пестицидов. Исключение: пестициды природного происхождения", — напоминают эксперты.

Хлорпирифос предназначен для уничтожения вредных насекомых, представляющих угрозу урожаю. Между тем, в 2019-2020 годах была отмечена массовая гибель пчел, отравившихся этим веществом, и с 1 октября 2020 года парламент Евросоюза запретил его применение, говорится в сообщении. Кроме того, наложен запрет на ввоз продуктов, которые содержат свыше 0,01 мг/кг остатков этого соединения. Диетолог рассказал, какие опасности подстерегают любителей сыра

По мнению экспертов, хлорпирифос мог попасть в бананы либо через прямую обработку плантации пестицидом, либо из-за близкого соседства с площадями, где его могли применять. "Согласно российскому законодательству, производство органической продукции должно быть обособлено от производства продуктов, не относящихся к органическим. Также нельзя смешивать органические товары с другими при хранении и транспортировке, иначе может произойти загрязнение органики", — указывает Роскачество.

Эксперты организации в ходе проверки исследовали только содержание самых распространенных пестицидов и генетически модифицированных организмов (ГМО); другие показатели качества и безопасности, а также достоверность маркировки в испытаниях не рассматривались. "У остальных товаров отклонений не обнаружено. Испытания также показали отсутствие ГМО во всех исследованных продуктах", — говорится в сообщении.