МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В российских магазинах за год рост стоимости картофеля и моркови составил 40% и 34% соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Россиянам назвали способ избежать долгов в полмиллиона при увольнении

Итак, средняя цена одного килограмма картофеля в розничных магазинах достигла 30,9 рубля, год назад это были 22,2 рубля за кило.

Такой рост цен объясняется плохими погодными условиями и низким урожаем. Это привело к снижению предложения от поставщиков и, как следствие, росту цен на полках.

Помимо этого, удорожание моркови связывают с другим фактором. На фоне избытка урожая в 2019 году производители в прошлом, 2020 году, сократили объемы посадок. Сейчас средняя цена килограмма моркови составляет 37 рублей, год назад — 27,5 рубля.

Также, отмечает издание, подорожали:

помидоры — на 20%, до 173,6 рубля за 1 кг,

огурцы — на 16%, до 175,4 рубля за 1 кг,

репчатый лук — на 10%, до 27,8 рубля за 1 кг.

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