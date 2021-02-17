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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210217/833058101.html
Картофель и морковь подорожали в России более чем на треть
Потребрынок
Новости
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В российских магазинах за год рост стоимости картофеля и моркови составил 40% и 34% соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Итак, средняя цена одного килограмма... ПРАЙМ, 17.02.2021
инфляция в рф, продукты, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В российских магазинах за год рост стоимости картофеля и моркови составил 40% и 34% соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Итак, средняя цена одного килограмма картофеля в розничных магазинах достигла 30,9 рубля, год назад это были 22,2 рубля за кило.
Такой рост цен объясняется плохими погодными условиями и низким урожаем. Это привело к снижению предложения от поставщиков и, как следствие, росту цен на полках.
Помимо этого, удорожание моркови связывают с другим фактором. На фоне избытка урожая в 2019 году производители в прошлом, 2020 году, сократили объемы посадок. Сейчас средняя цена килограмма моркови составляет 37 рублей, год назад — 27,5 рубля.
Также, отмечает издание, подорожали:
- помидоры — на 20%, до 173,6 рубля за 1 кг,
- огурцы — на 16%, до 175,4 рубля за 1 кг,
- репчатый лук — на 10%, до 27,8 рубля за 1 кг.
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