2021-02-17T14:28:54+03:00
2021-02-17T14:28:54+03:00
2021-02-17T14:28:54+03:00
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https://1prime.ru/consumer_markets/20210217/833063188.html
Ритейлер рассказал, когда подешевеют продукты
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В российских магазинах цены на некоторые сезонные продукты начнут снижаться ближе к лету, рассказал радиостанции Sputnik глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов... ПРАЙМ, 17.02.2021
россия, инфляция, продукты, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В российских магазинах цены на некоторые сезонные продукты начнут снижаться ближе к лету, рассказал радиостанции Sputnik глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
"На какие-то категории товаров цены будут снижаться ближе к лету. Это сезонные товары, вроде овощей и фруктов", — пояснил собеседник радио.
Он пояснил, что такое сезонное снижение цен произойдет за счет того, что продукты начнут поступать на прилавки магазинов от поставщиков России и ближайших стран.
Что касается других продуктов, то они начнут дешеветь, когда предложение от поставщиков на рынке будет превышать спрос.
Карпов также объяснил рост цен, который российские покупатели наблюдали последнее время. На эту ситуацию повлияли два фактора:
- ослабление рубля,
- преобладание импорта.
Зимой также традиционно растут цены на овощи и фрукты.