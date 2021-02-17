МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Если решение о выдаче продовольственных сертификатов примут, справедливо начать с малоимущих или безработных граждан. При этом критерии нуждаемости могут варьироваться в зависимости от региона, а сумма поддержки начинаться от нескольких тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" эксперт Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Светлана Петропольская.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы предложил подумать над идеей введения продовольственных сертификатов. По его словам, в ней есть как плюсы, так и проблемные вопросы, которые нуждаются в обсуждении.

"Если идея будет поддержана, то справедливо было бы выдавать подобные сертификаты малоимущим гражданам, у которых небольшие доходы, либо беззаботным, у которых их вовсе нет", — считает Петропольская.

По ее мнению, критерии отнесения того или иного гражданина к указанным категориям должны быть разработаны на уровне регионов. "В принципе они и сейчас там есть и используются для других социальных мер и поддержки. В каждом регионе свои реалии, своя стоимость жизни, соответственно и номинал сертификата в каждом регионе, скорее всего, будет свой — начиная от нескольких тысяч рублей", — заключила эксперт.