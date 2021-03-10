МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. В России число нелегальной табачной продукции может в ближайшее время значительно вырасти. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аналитический центр НАФИ. Ставка акциза на сигареты в России выросла сразу на 20%

Если сейчас доля контрафакта составляет 7% рынка, то уже в 2022 году это значение способно увеличиться до 15-30%. Это станет возможным по причине повышения акцизов с этого года на 20%, открытия границ, а также снижения покупательной способности населения. Основным каналом поставки нелегальных сигарет являются страны ЕАЭС, где акцизы значительно не повышались.

Руководитель "БАТ Россия" по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский говорит, что результаты исследования НАФИ в целом сопоставимы с оценками отрасли недополученных государством налогов в результате развития нелегального рынка. Согласно его мнению, основные предпосылки развития нелегального сегмента — разница в акцизах и свободное перемещение товаров в границах ЕАЭС.

В этом случае прямые потери экономики от неуплаченных акцизов и НДС в 2022 году составят 282-339 миллиарда рублей. Таков пессимистичный прогноз аналитического центра НАФИ, сделанный по итогам исследования оборота нелегальной табачной продукции.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Илона Миртова считает, что необходимо добиться сокращения разрыва в стоимости легальной российской пачки и нелегально ввезенных сигарет из ЕАЭС, что возможно посредством сближения ставок акцизов.

Директор по связям с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев уверен, что в числе прочего необходимо ввести специальный режим для транзитных и трансграничных перевозок табака по территории России.

Что же касается оператора системы маркировки ЦРПТ, то он не видит предпосылок для роста нелегального рынка. Там полагают, что маркировка в первый год позволила снизить уровень нелегального оборота сигарет вдвое и выявить 18 новых фабрик-производителей. Ограничения же в связи с коронавирусом при этом не могли быть фактором снижения теневых поставок из стран ЕАЭС, так как касались перемещения физических лиц, но не товаров, указывают в ЦРПТ. В Минпромторге добавили, что в 2020 году объем производства легальных сигарет в России вырос на 1%, до 11,55 млрд пачек, что в значительной степени обусловлено введением системы маркировки. Ритейлеры промаркировали все сигареты в стране

По мнению Василия Груздева, для недопущения роста нелегального рынка также важна "разумная" акцизная политика. "Цена пачки — решающий фактор при выборе сигарет, и уход потребителя в серую зону свидетельствует о том, что легальная продукция недоступна для части курильщиков", подчеркивает Илона Миртова. Игорь Черкасский также предупреждает, что потенциал акциза на сигареты в России близок к своему пределу. В Минфине заявили, что повышение акциза в этом году позволяет обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях увеличения расходов. В министерстве говорят, что в последующие годы планируется индексировать ставки акцизов на уровень прогнозируемой инфляции.