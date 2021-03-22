МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В российских магазинах в ближайшее время вырастут цены на одежду, обувь и аксессуары, пишет "Коммерсант" со ссылкой на нескольких fashion-ритейлеров.

Главной причиной роста цен участники рынка назвали рост стоимости материалов. С начала текущего 2021 года только цена хлопка подскочила на 30-35%.

Помимо этого, выросли затраты на логистику, а также расходы на увеличение фонда оплаты труда.

Как отметил в беседе с изданием руководитель трансформации в России Marc O'Polo AG София Кофманн, конечная цена товара может вырасти на 20-30%.

В свою очередь основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов пояснил, что цены на трикотажное полотно выросли на 20-30%. На другие материалы — до 20%.

Стоимость материалов привязана к курсу американского доллара: он постоянно меняется. Поставщики закладывают в свои цены на ткань риски, связанные с возможным снижением курса рубля.

Еще один фактор — увеличение фонда оплаты труда.

В Минпромторге газете рассказали, что с начала года хлопок подорожал на 30-35%.