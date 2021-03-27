МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. С первого апреля в России будет введена в действие единая минимальная цена (ЕМЦ) на табачную продукцию.

Она будет рассчитываться Минсельхозом по специальной формуле, основываясь из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку),а также налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Отмечается, что скидки на сигареты, табак и табачную продукцию были запрещены и прежде. Но в законодательстве есть такое понятие, как максимальная розничная цена на сигареты. Ее устанавливают сами производители. А минимальная цена может быть ниже максимальной на 25%.

Это и есть скрытая скидка, считают законодатели в РФ.

По мнению парламентариев, цену, ниже которой продавать сигареты в розницу должно быть запрещено, необходимо рассчитывать в едином порядке и делать это должно государство, а не табачные компании.

Индексировать ЕМЦ в России будут ежегодно, исходя из рыночных механизмов. Будут учитываться факторы ценообразования и изменение ставок акцизов на табак.