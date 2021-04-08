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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210408/833420188.html
Экономист рассказал, почему опасно брать кредит на дорогой смартфон
Потребрынок
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Модные тенденции могут привести к финансовому краху. Об этом в своем комментарии ИА Nation News рассказал проректор Финансового университета при правительстве России, экономист... ПРАЙМ, 08.04.2021
смартфон, кредит, новости, бизнес, финансы, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Модные тенденции могут привести к финансовому краху. Об этом в своем комментарии ИА Nation News рассказал проректор Финансового университета при правительстве России, экономист Александр Сафонов.
Он считает, что банкротство является одной из возможных форм изменения структуры долга. Преимуществом этого вида реструктуризации в том, что все самое ценное остается при вас. При этом Сафонов уверен, что брать кредит нужно только если вы четко рассчитываете свои силы. Он попросил "не подчиняться моде". Это, по его мнению, поможет не набрать долгов.
"Самый главный шаг — определиться, насколько человеку необходима та вещь, которую он хочет приобрести в кредит или на которую он хочет взять кредит. Не надо увлекаться модой, брать большие кредиты на современные смартфоны, например. Если есть возможность отказаться от желаемой вещи, нет крайней необходимости ее приобретать, то в нынешних условиях лучше это сделать", — резюмировал экономист.