МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Модные тенденции могут привести к финансовому краху. Об этом в своем комментарии ИА Nation News рассказал проректор Финансового университета при правительстве России, экономист Александр Сафонов. Эксперт назвал самые ненадежные смартфоны

Он считает, что банкротство является одной из возможных форм изменения структуры долга. Преимуществом этого вида реструктуризации в том, что все самое ценное остается при вас. При этом Сафонов уверен, что брать кредит нужно только если вы четко рассчитываете свои силы. Он попросил "не подчиняться моде". Это, по его мнению, поможет не набрать долгов.

"Самый главный шаг — определиться, насколько человеку необходима та вещь, которую он хочет приобрести в кредит или на которую он хочет взять кредит. Не надо увлекаться модой, брать большие кредиты на современные смартфоны, например. Если есть возможность отказаться от желаемой вещи, нет крайней необходимости ее приобретать, то в нынешних условиях лучше это сделать", — резюмировал экономист.