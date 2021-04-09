2021-04-09T02:59:00+03:00
2021-04-09T03:37:21+03:00
2021-04-09T02:59:00+03:00
2021
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СМИ предупредили о скором скачке цен на ряд продуктов
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Цены на майонез и соусы в апреле повысятся в среднем на 10%, сообщила 9 апреля газета "Коммерсант". Отмечается, что ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой... ПРАЙМ, 09.04.2021
цены на продовольствие, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Цены на майонез и соусы в апреле повысятся в среднем на 10%, сообщила 9 апреля газета "Коммерсант".
Отмечается, что ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит" предупредили ритейлеров о повышении цен в апреле на эти товары на 5-12% в зависимости от вида продукции.
"Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%", — говорится в сообщении.
Как сообщает "Коммерсант", это связано с ростом цен на ключевое сырье. Существенно подорожало подсолнечное масло, тропические масла, стоимость упаковки и логистики. Нижегородский масложировой комбинат подчеркивает, что повышение цен на 10% не компенсирует рост себестоимости, а только поможет производителям избежать убытков.
В Минсельхозе газете сообщили, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность, а также уменьшить затраты на закупку ингридиентов для производства майонеза и соусов, таким образом поддержать стабильный уровень цен.
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